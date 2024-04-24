Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Цакаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с главой МЧС Чечни, которого задержали после потасовки на КПП «Герзель» в Дагестане и отпустили после приезда силовиков из Чечни. Песков пояснил, что это прерогатива других органов власти.

«Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасное дорожное движение, других органов. Поэтому здесь Кремль никак не может в это вмешиваться», — сказал Песков во время брифинга с журналистами.

17 апреля Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Дагестане главы МЧС Чечни Алихана Цакаева — за рулем тонированного внедорожника GMC Yukon он ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников.

«14 апреля несколько сотрудников полиции выволокли Цакаева из черного внедорожника у ФКПП «Герзель» в Новолакском районе и положили лицом в асфальт. По словам источника, у Цакаева не было с собой документов», — говорится в публикации.

Согласно данным Baza, вскоре после задержания министра отпустили без медосвидетельствования. СМИ предполагали, что он был пьян.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию «спектаклем» и «постыдной провокацией» — и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших чеченского министра в Дагестане. Также он написал, что Цакаев «не совершал грубого нарушения».

Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ заявил, что КПП федеральный и «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка», и призвал к «внимательному и детальному анализу» произошедшего. Он также выразил надежду, что ситуация не скажется на отношениях двух республик.

В управлении МВД по Северному Кавказу, комментируя инцидент на месте задержания Цакаева, заявили, что там был остановлен автомобиль, который ехал по встречной полосе. Водитель «вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться». После задержания он угрожал полицейским.

«В настоящее время по данному факту окончено проведение проверки, результаты которой для дальнейшей юридической оценки будут направлены в следственные органы Следственного комитета», — отмечается в сообщении ГУ МВД России по СКФО.

Как писал Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в МВД, Цакаев оскорблял полицейских, которые его задержали, и угрожал им изнасилованием. По словам источника Baza в МВД, полицейские пытались успокоить генерала, затем приехали бойцы Росгвардии из Чечни, которые под угрозой насилия потребовали отдать им Цакаева. Уходя, чеченский генерал-майор пообещал поставить полицейских на колени, после чего уехал.

Ранее стало известно, что глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова.