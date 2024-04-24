«АвтоВАЗ» разработает новый автомобиль

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» ведет разработку гибридного полноприводного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на представителя предприятия Александра Виноградова.

«Только что на конференции Автонет представитель «АвтоВАЗ» Александр Виноградов сообщил, что компания в гибридных технологиях видит большую перспективу, нежели в чисто электрических. Прототип гибридомобиля уже разрабатывается. Это будет полноприводник, в котором передняя ось приводится от ДВС, а задняя — электродвигателем», — говорится в сообщении.

О том, будет ли это новая модель автомобиля или версия одной из выпускающихся моделей, неизвестно. Кроме того, не ясно, когда появится такая машина и станет ли она серийной.

До этого стало известно, что немецкая компания Mercedes-Benz представила электрическую версию своего внедорожника G-Class. Автомобиль оснащен четырехмоторной трансмиссией — по одному двигателю на каждое колесо. Суммарная отдача системы составляет 587 л.с. С места до 100 км/ч новинка разгоняется за 4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Ранее стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупают онлайн.