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Названа категория водителей, которая чаще других попадает в ДТП

Врач Фомин: склонные к агрессии водители чаще других попадают в ДТП

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Александр Вильф/РИА Новости

Манера поведения автомобилиста на дороге напрямую зависит от состояния его психики. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Если человек склонен к агрессии и находится в возбужденном состоянии, то его манера вождения будет более резкой, а сам он не всегда сможет правильно оценить дорожную обстановку. В результате поездка на автомобиле становится неаккуратной, опасной, а водитель начинает вступать в конфликты с другими участниками дорожного движения», — пояснил специалист.

Фомин посоветовал водителям, склонным к агрессии и находящимся в пиковом эмоциональном состоянии из-за стрессовой ситуации, не торопиться садиться за руль и дать себе возможность «остыть». Чтобы успокоиться, нужно переключить внимание с неприятного события на что-то другое. К примеру, можно постоять, закрыть глаза и сделать дыхательные упражнения, отметил врач. По его словам, это позволит переключить внимание со стрессового момента и вернуться в адекватное состояние, что также снизит риск последующего попадания в ДТП.

«То есть, прежде чем садиться за руль, нужно дать себе 15 минут, чтобы прийти в норму. В обратном случае сильное вовлеченное эмоциональное состояние не позволит водителю трезво оценивать дорожную ситуацию», — подытожил Фомин.

Ранее врач-ЛОР предупредил о вреде автомобильных ароматизаторов.

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