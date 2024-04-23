Появилось видео поджога четырех машин в Подмосковье

В подмосковной Балашихе двое неизвестных мужчин подожгли припаркованный автомобиль, впоследствии огонь перекинулся на соседние машины. Кадры опубликовал Telegram-канал «Балашиха Life».

«На видео с камер наблюдения видно, как два человека подходят к автомобилю, происходит вспышка и люди убегают», — говорится в публикации.

Затем огонь перекинулся на другие машины. В МУ МВД России «Балашихинское» поступили жалобы от четырех автовладельцев. Пострадавших в результате происшествия нет. Полиция ищет злоумышленников.

До этого сообщалось, что в результате поджога в Балашихе сгорели три автомобиля. Инцидент произошел вблизи многоэтажного дома на улице Агрогородок.

13 апреля в Волгограде мужчина сжег машину, потому что она слишком долго стояла на одном месте. По предварительным подсчетам, ущерб составил более 350 тыс. рублей.

Ранее в Москве возле МЦД Перово автомобиль сгорел дотла и попал на видео.