Baza: глава МЧС Чечни пообещал поставить на колени и изнасиловать задержавших его полицейских

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев оскорблял и угрожал полицейским, которые задержали министра в состоянии алкогольного опьянения на КПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в МВД.

«Как рассказал полицейский, «джип» министра привлек внимание, когда проехал по встречке. Его остановили, но после небольшого конфликта с инспектором авто Цакаева резко дало по газам и поехало прямо на полицейских», — говорится в публикации.

В результате стражи правопорядка применили «ежа» и задержали генерал-майора, который был пьян и не имел при себе документов. Цакаев оскорблял их и угрожал изнасилованием, утверждает источник. Впоследствии главу МЧС отвели в помещение, а на место инцидента из Чечни приехали сотрудники ДПС. По словам полицейского, они пытались успокоить генерала, однако затем приехали бойцы Росгвардии из Чечни, которые под угрозой насилия потребовали от правоохранителей отдать им Цакаева. Уходя, глава МЧС пообещал поставить полицейских на колени, после чего уехал на машине вместе с силовиками.

Алихана Цакаева задержали на КПП «Герзель» 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ заявил, что КПП федеральный и «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка», и призвал к «внимательному и детальному анализу» произошедшего.

До этого сообщалось, что чеченские силовики избили полицейского, задержавшего Цакаева.

Ранее стало известно, что МВД завершило проверку после задержания начальника ГУ МЧС по Чечне Цакаева.