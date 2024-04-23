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В России появится китайский кроссовер Wey 07 с официальной гарантией

No Limits: в России до конца 2024 года появится китайский кроссовер Wey 07

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Телеграм-канал «No Limits»

В России появится шестиместный кроссовер Wey 07 (бренд принадлежит Great Wall). Об этом сообщает Telgeram-канал No Limits.

«Это Wey 07 и его тоже до конца 2024 года официально привезут в Россию. В машине легко угадывается схожесть с гибридом Lixiang L9», — говорится в публикации.

Отмечается, что Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400-500 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6 секунд, на одной зарядке он может проехать 1,2 тыс. км. Стоимость пока неизвестна.

В РФ автомобиль получит официальную гарантию и русификацию мультимедийной системы.

До этого сообщалось, что автобренд Haval (принадлежит Great Wall) привезет в Россию внедорожник Tank 700 до конца текущего года. Отмечается, что на отечественном рынке он станет флагманом модельного ряда. Точная дата появления новинки и ее технические характеристики пока неизвестны. Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке Tank. Под капотом Tank 700 Hi4-T установлен трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее Kia распространила изображение первого в своей истории пикапа.

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