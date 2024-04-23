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Kia распространила изображение первого в своей истории пикапа

Kia опубликовала изображение пикапа Tasman в ярком камуфляже

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Kia

Корейская компания Kia опубликовала новое изображение первого в своей истории пикапа Tasman в ярком камуфляже. Он был создан при участии художника Ричарда Бойд-Данлопа, путешествующего по Австралии — главному рынку для новинки.

«Этот дизайн напоминает мой личный опыт путешествия по Австралии и встречи, которые у меня были. Эти события повлияли на мою работу, и Tasman позволил мне создать продолжение путешествия. В камуфляже видны радость и явное чувство приключений, присущее австралийской культуре», — сказал Бойд-Данлоп.

Имя Tasman выбрано в связи с историческими фактами приоритетного рынка для новой модели — Австралии. Этот континент разделяет с Новой Зеландией Тасманово море.

Tasman должен получить 2,2-литровый дизельный двигатель с механической или автоматической коробкой передач, а также подключаемый полный привод. Премьера ожидается в этом году, а старт продаж — в 2025-м. Новинка будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux.

Ранее сообщалось, что на калининградском заводе «Автотор» завершился выпуск легковых автомобилей Dongfeng.

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