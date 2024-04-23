Автобренд Neta представит самый быстрозаряжаемый гибрид

На открывающемся 25 апреля автосалоне в Пекине компания Neta представит гибридный кроссовер L. Об этом сообщает carnewschina.com.

На местном рынке машина составит конкуренцию модели BYD Song Plus (Seal U в Европе). Предполагается, что новинка станет бестселлером продаж. Длина кроссовера — 4770 мм, а колесная база — 2810 мм.

В салоне на передней панели расположен большой прямоугольный монитор мультимедийной системы. Для задних пассажиров предусмотрены откидные столики в спинках передних сидений.

Neta L будет доступен с 1,5-литровым 91-сильным бензиновым двигателем от Dongfeng и электродвигателем мощностью 231 л.с., используемым только для подзарядки батареи во время движения. Суммарный запас хода составляет 1300 км. По данным Neta, новинка станет самым быстроподзаряжаемым гибридным автомобилем в мире. Зарядить аккумулятор от 30 до 80% можно будет за 19 минут.

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