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Напавшего на байкера Шахина Аббасова «проводили» в СИЗО под гимн России

Shot: Шахина Аббасова отправили в СИЗО под гимн России, который включили байкеры

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Из Замоскворецкого суда Москвы Шахина Аббасова отправили в СИЗО под гимн России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Шахина Аббасова в СИЗО отправляли под гимн России, который включили байкеры у суда во время оглашения. Его было слышно в зале», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение суда байкеры поддержали троекратным «Ура!».

22 апреля Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу Шахина Аббасова. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, до 18 июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе заседания суда Аббасов потребовал переквалифицировать дело, поскольку, по словам азербайджанца, он ненамеренно совершил преступление. Кроме того, подсудимый хотел, чтобы его отправили под домашний арест, а не в СИЗО. Также он попросил не наказывать родственников, помогавших ему в побеге.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

Ранее сообщалось, что у Замоскворецкого суда в собрались представители сообщества «Мотомосква».

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