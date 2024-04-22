В Белоруссии стали выпускать автомобили китайской VGV для покупателей из России

В Белоруссии на заводе «Юнисон» стартовал выпуск автомобилей VGV, предназначенных для рынка России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На заводе наладили производство полного цикла кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus. Отмечается, что решение начать выпуск автомобилей в Белоруссии облегчит процесс покупки для россиян.

Кроссовер U70 Pro поступит в продажу в России с бензиновым турбомотором 1.5 л мощностью 143 л.с., U75 Plus снабжен 2,0-литровым двигателем мощностью 199 л.с. Для обоих автомобилей доступен восьмиступенчатый гидромеханический автомат, спроектированный по технологиям немецкой фирмы ZF.

В ходе адаптации U75 Plus и U70 Pro для отечественного рынка были изменены 141 и 169 компонентов соответственно. В частности, разработчики перекалибровали подвеску, оптимизировали алгоритмы работы двигателей, русифицировали медиацентр и адаптировали автомобиль под бензин АИ-92. Кроме того, машины оснастили расширенным «зимним пакетом» и улучшенной шумоизоляцией.

Марка VGV принадлежит китайской компании Sinotruk, крупному производителю грузовиков, представленному в том числе и в России. Фирма также выпускает пикапы, фургоны, самосвалы, тягачи.

Ранее автобренд VGV назвал сроки начала продаж автомобилей в России.