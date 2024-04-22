Братья Шахина Аббасова, помогавшие ему в побеге, хотели сдать его полиции

В Замоскворецком суде Москвы Шахин Аббасов, который ударил ножом байкера, заявил, что его родственники сами хотели сдать его полиции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Подсудимый также попросил не наказывать его братьев, которые помогали ему в бегах», — говорится в публикации.

Аббасов утверждает, что родственники хотели сами сдать его полиции, однако он уговорил их этого не делать. Также он потребовал переквалифицировать дело, поскольку, по словам азербайджанца, он ненамеренно совершил преступление. Кроме того, подсудимый попросил отправить его под домашний арест, а не СИЗО.

22 апреля Шахина Аббасова доставили в Замоскворецкий районный суд Москвы, где ему должны избрать меру пресечения. На опубликованных в сети кадрах видно, что подсудимый опустил голову и прячет глаза от журналистов.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Ранее у Замоскворецкого суда Москвы собрались представители сообщества «Мотомосква».