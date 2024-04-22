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В суде Шахин Аббасов не признал свою вину в намеренном нападении на байкера

Mash: Шахин Аббасов не признал свою вину в намеренном совершении преступления

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В ходе заседания суда азербайджанец Шахин Аббасов, который ударил ножом московского байкера, не признал свою вину в намеренном совершении преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«21-летний Шахин заявил, что сожалеет о случившемся и не хотел, чтобы так получилось. Также просит не привлекать в качестве обвиняемых по делу своих родственников», - говорится в публикации.

22 апреля Шахина Аббасова доставили в Замоскворецкий районный суд Москвы, где ему должны избрать меру пресечения. На опубликованных в сети кадрах видно, что подсудимый опустил голову и прячет глаза от журналистов.

До этого сообщалось, что у Замоскворецкого суда Москвы собрались представители сообщества «Мотомосква», чтобы обеспечить максимально справедливое и беспристрастное расследование. Байкеры требуют для Шахина Аббасова самого сурового наказания.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Ранее стало известно, как вычислили подозреваемого в нападении на байкера из-за парковки в Москве.

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