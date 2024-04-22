В Ленобласти задержали виновника ДТП с автобусом, в котором находились 50 рабочих

В Ленобласти задержали водителя перевернувшегося накануне автобуса с 50 рабочими, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«59-летний водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения <...> По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель отказался от медицинского освидетельствования, поэтому на него также завели административный протокол. В результате ДТП пострадали 10 пассажиров. Двое из них получили тяжелые травмы.

21 апреля сообщалось, что в Ленобласти автобус Volvo по неустановленной причине совершил съезд в кювет и опрокинулся. Отмечается, что он развозил рабочих. На момент аварии в нем находились порядка 50 человек. По данным полиции, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком.

В тот же день пассажирский теплоход «Лотос» с 48 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту встал на якорь у острова Попова в районе Владивостока из-за поломки. По предварительным данным, причиной остановки стала техническая неисправность судна. Среди пассажиров были дети и китайские студенты из ДВФУ.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

Ранее в районе «Крокуса» произошло крупное ДТП.