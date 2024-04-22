Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти задержали виновника ДТП с автобусом, в котором находились 50 рабочих

Полиция Петербурга задержала водителя перевернувшегося автобуса с 50 рабочими

close
100%
«Петербургская полиция»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Петербургская полиция»

В Ленобласти задержали водителя перевернувшегося накануне автобуса с 50 рабочими, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«59-летний водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения <...> По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель отказался от медицинского освидетельствования, поэтому на него также завели административный протокол. В результате ДТП пострадали 10 пассажиров. Двое из них получили тяжелые травмы.

21 апреля сообщалось, что в Ленобласти автобус Volvo по неустановленной причине совершил съезд в кювет и опрокинулся. Отмечается, что он развозил рабочих. На момент аварии в нем находились порядка 50 человек. По данным полиции, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком.

В тот же день пассажирский теплоход «Лотос» с 48 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту встал на якорь у острова Попова в районе Владивостока из-за поломки. По предварительным данным, причиной остановки стала техническая неисправность судна. Среди пассажиров были дети и китайские студенты из ДВФУ.
Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

Ранее в районе «Крокуса» произошло крупное ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами