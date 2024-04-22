Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris в России

В России зафиксировали высокий спрос на автомобили бренда Solaris. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заместителя генерального директора АГ «Авилон» Рената Тюктеева.

«Рынок еще слабо осведомлен о бренде Solaris, но мы уже видим интенсивный спрос и хорошие продажи. Оцениваем стартовую динамику Solaris как намного более удачную, нежели она была у ряда китайских брендов в период их входа на рынок», — рассказал он.

Тюктеев добавил, что в марке Solaris заинтересованы покупатели, которые раньше ездили на машинах под брендом Hyundai. В частности, среди них есть компании, оказывающие услуги такси и каршеринга. На данный момент 65% реализованных автомобилей Solaris приходятся на юрлиц и 35% — на физлиц. По прогнозам специалиста, доля физлиц будет расти.

В феврале в России начались продажи автомобилей под брендом Solaris. Машины выпускаются на бывшем автомобильном заводе концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, который переименован в «Автомобильный завод АГР».

В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen.

Завод Hyundai в России начал выпуск автомобилей в 2010 году, его производственные мощности — 200 тыс. машин в год. В марте 2022 года предприятие приостановило работу. До приостановки там изготавливали автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio X.

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