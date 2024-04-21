Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти перевернулся автобус с пьяным водителем и 50 пассажирами

В Ленинградской области перевернулся автобус с 50 пассажирами

close
100%
«Петербургская полиция»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Петербургская полиция»

В Ленинградской области перевернулся автобус с 50 пассажирами, за рулем мог быть пьяный водитель. Об этом сообщила полиция Петербурга в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 21 апреля 2024 года около 13:30 на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье автобус «Вольво», двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием», — говорится в публикации.

Отмечается, что автобус развозил рабочих. На момент аварии в нем находились порядка 50 человек. Пострадали 10 пассажиров. По данным полиции, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком. Предполагается, что водитель транспорта был пьян.

До этого сообщалось, что число пострадавших при аварии с участием рейсового автобуса и грузовика в подмосковном городе Щелково увеличилось до 16. Шестеро из них госпитализированы, еще десять на данный момент выписаны из больницы и отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее в Москве на МКАД произошло ДТП, движение оказалось затруднено.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами