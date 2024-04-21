В Ленобласти перевернулся автобус с пьяным водителем и 50 пассажирами

В Ленинградской области перевернулся автобус с 50 пассажирами, за рулем мог быть пьяный водитель. Об этом сообщила полиция Петербурга в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 21 апреля 2024 года около 13:30 на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье автобус «Вольво», двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием», — говорится в публикации.

Отмечается, что автобус развозил рабочих. На момент аварии в нем находились порядка 50 человек. Пострадали 10 пассажиров. По данным полиции, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в легком. Предполагается, что водитель транспорта был пьян.

До этого сообщалось, что число пострадавших при аварии с участием рейсового автобуса и грузовика в подмосковном городе Щелково увеличилось до 16. Шестеро из них госпитализированы, еще десять на данный момент выписаны из больницы и отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее в Москве на МКАД произошло ДТП, движение оказалось затруднено.