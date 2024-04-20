Глава федерации бокса Ингушетии заявил, что задержанный с оружием Накастхоев с ними не связан

Магомед-Гири Накастхоев, у которого нашли пистолет в автомобиле, не работает в федерации бокса Ингушетии. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель организации Лом-Али Газгириев. По его словам, Накастхоев был вице-президентом федерации, но это было давно.

«Накастхоев не имеет никакого отношения к боксу! Он не является вице-президентом федерации бокса. Он был им, но это было давно. Не подумайте, что мы отказываемся от него, он не работает в федерации бокса Ингушетии. Я его как человека знаю, он любитель бокса, но меня не такие с ним близкие отношения, чтобы что-то говорить о нем. Он действительно неплохой парень, но он не является [вице-президентом федерации] », — сказал он.

20 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники ДПС Москвы нашли австрийский пистолет «Глок» и 15 патронов в автомобиле Toyota Camry, которым управлял Магомед-Гири Накастхоев. По данным канала, оружие было изъято, проводится проверка. Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение, передаче, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Главный тренер сборной Ингушетии по боксу Адо Дорсигов рассказал «Газете.Ru», что Накастхоев находится дома. Он также предположил, что оружие нашли у другого человека.

Ранее сообщалось, что в машине племянника российского сенатора обнаружили неразрешенное огнестрельное оружие.