Россиянам назвали типичные неисправности седана Hyundai Solaris

Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о типичных неисправностях седана Hyundai Solaris 2017-2022 года выпуска.

Так, по данным эксперта, у автомобиля тонкое лакокрасочное покрытие, слабая шумоизоляция, а также завышены цены на запчасти. Некоторые из них вообще в дефиците.

По его словам, бензиновые моторы 1,4 и 1,6 л. вполне надежны, однако следует минимизировать применение разрешенного топлива АИ‑92, так как его качество у нас нестабильно. Плохое топливо быстро выведет из строя нейтрализатор.

Механическая коробка передач служит свыше 300 тыс. километров. Узел сцепления слабоват, может потребовать замены после 100 тысяч км. В возрасте текут сальники первичного вала.

На некоторых машинах часто перегорают лампочки и рано ломаются ограничители положения дверей.

До этого стало известно, что на открывающемся в Пекине 25 апреля автосалоне компания Chery представит кроссовер Tansuo 06 C-DM.

Этот автомобиль оснащен гибридной системой Kunpeng Super Hybrid C-DM, состоящей из двигателя внутреннего сгорания 1.5 TGDI пятого поколения и синхронного электродвигателя, соединенного с гибридной трансмиссией DHT. Стоимость автомобиля неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Китае представят седан Lingxie L с шестью мониторами в салоне.