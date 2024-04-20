Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Подлянку сделали»: тренер сборной Ингушетии — о пистолете в авто вице-президента федерации бокса

В сборной Ингушетии по боксу заявили, что задержанный с оружием вице-президент федерации дома

close
100%
Shutterstock

Вице-президент федерации бокса республики Ингушетия Магомед-Гири Накастхоев находится у себя дома в Москве, рассказал «Газете.Ru» главный тренер сборной республики по боксу Адо Дорсигов. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что в отношении Накастхоева проводится проверка из-за найденного в машине пистолета. При этом Дорсигов отметил, что о самой проверке и найденном пистолете ему неизвестно. Он предположил, что оружие было найдено у другого человека.

«Он (Накастхоев. — «Газета.Ru») свободен, находится в данный момент у себя дома в Москве. Неправильно они закинули. Как я понял, это не он, а совсем другой человек. Это кто-то из своих, подлянку сделали. Я не знаю, кто эту фотку поставил. Он находится у себя дома, у него, вроде бы, никаких проблем нет. Я спросил у его родителей, они сказали, что он дома, нормально все, потом знакомых поспрашивал — ничего такого нет. Что там за проверка была, какая проверка была — я не знаю. На связь с ним не выходил. Но я у знакомых поспрашивал, они сказали, что ничего не знают, вроде, все нормально. 100% информации нет», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал Baza, в автомобиле Toyota Camry, которой управлял вице-президент федерации бокса республики Ингушетия Магомед-Гири Накастхоев, был найден австрийский пистолет «Глок» и 15 патронов. По данным канала, оружие было изъято, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в машине племянника российского сенатора обнаружили неразрешенное огнестрельное оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами