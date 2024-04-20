В турецкой Анталье перевернулся автобус с работниками отеля

Дорожная авария с участием микроавтобуса, перевозившего сотрудников одного из турецких отелей, произошла в провинции Анталья. В результате ДТП травмы получили 19 человек, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.

Журналисты рассказали, что утром 20 апреля в 7:15 (совпадает с мск) в городе Серик корпоративный автобус врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Перед этим водитель транспортного средства совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения с обгонявшим его такси.

По данным СМИ, все пострадавшие являются турецкими гражданами. Прибывшие на место аварии врачи оказали им необходимую медицинскую помощь, но некоторым раненым понадобилась госпитализация. Тем не менее никакой угрозы их жизни нет, говорится в материале.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и точные причины произошедшего. Предварительно, виновником ДТП является водитель такси. Он превысил скорость и пытался обогнать микроавтобус, совершив резкий маневр на скользкой после дождя дороге.

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