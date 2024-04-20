В Китае начались продажи минивэнов Zeekr с мощным двигателем

Китайская компания Zeekr начала продажи новой версии минивэна 009. Об этом сообщает carnewschina.com. Модификация называется Glorious Edition.

Отмечается, что автомобиль получил два электродвигателя (по одному на каждую ось). Суммарная отдача силовой установки составляет 788 л.с. Максимальная скорость — 230 км/ч. Запас хода составляет 702 км. Благодаря системе быстрой зарядки пополнить энергией тяговую батарею с 10 до 80% можно за 11,5 минут.

Салон Glorious Edition предназначен для четырех пассажиров. Задняя его часть отделена от кабины глухой перегородкой. Для главных пассажиров установлены два раздельных кресла с обилием регулировок, подогревом, вентиляцией и массажем. Снаружи Zeekr 009 Glorious Edition отличается от базового минивэна оригинальными 19-дюймовыми колесами, черной решеткой радиатора и хромированными накладками на порогах.

Стоимость новой версии Zeekr 009 Glorious Edition составляет 789 тыс. юаней (10,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

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