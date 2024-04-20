«Автодор» призвал водителей отложить поездки по М-11 на летних шинах

Автомобилистам, которые уже поменяли зимние шины на летние, не стоит в эти выходные ездить по трассе М-11 «Нева». Об этом представители «Автодора» сообщили в своем Telegram-канале.

«В связи с погодными условиями разрешенная скорость на М-11 «Нева» снижена до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях. Призываем водителей, которые уже переобулись в летнюю резину, отложить поездки по М-11 в эти выходные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снегопад может продлиться до вечера субботы. На трассе работает снегоуборочная техника.

До этого прокуратура Ростовской области подала иск в суд против госкомпании «Автодор» с требованием привести в нормативное состояние трассу М-4 «Дон», которой та управляет.

«Автодор» утверждает, что указанные в иске проблемы, связанные с качеством дорожного полотна, уже устранены. При этом госкомпания признает, что некоторые участки трассы действительно находятся в плачевном состоянии из-за отсутствия капитального ремонта, растущей нагрузки на дорогу на фоне СВО и частых переходов температуры через 0°C зимой.

Ранее тарифы на платной трассе М12 Москва-Казань признали обоснованными.