Названа стоимость владения Haval Jolion

За пять лет владельцы Haval Jolion потратят на обслуживание 1,49 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, месяц владения Haval Jolion составляет около 24,8 тыс. рублей. Таким образом, за год получается сумма 298 тыс. рублей, за пять лет — 1,49 млн рублей. Цена машины Haval Jolion в исследуемой комплектации Comfort составляет 2 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого стал известен список самых продаваемых в России кроссоверов и внедорожников по итогам марта.

Мартовский рейтинг возглавил компактный кроссовер Haval Jolion. За месяц его продажи подскочили на 92% и достигли 6,3 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в топе заняла Lada Niva Travel — было продано 5,2 тыс. машин. За ним следует Geely Monjaro с показателем 5,1 тыс. автомобилей. На четвертом месте оказалась Chery Tiggo 7 Pro Max, которую купили 5,1 тыс. раз.

Также в пятерку лучших вошла Lada Niva Legend (4,7 тыс. экземпляров).

Ранее сообщалось, что в России число ДТП с китайскими автомобилями увеличилось в полтора раза.