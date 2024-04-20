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Стало известно, как вычислили подозреваемого в нападении на байкера из-за парковки в Москве

Подозреваемого в нападении на байкера из-за парковки в Москве вычислили по машине

Подозреваемого в нападении на мужчину из-за парковки в Москве и двух его соучастников вычислили по автомобилю, на котором они скрылись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники информации в правоохранительных органах.

«Подозреваемый и его соучастники приехали к знакомому в станицу Казанская, где их задержали местные сотрудники полиции. О том, что преступники скрываются в одном из домов в станице, узнали по припаркованной машине, на которой передвигались разыскиваемые», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что дом сразу оцепили, действуя быстро, чтобы не позволить преступникам сбежать.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry Шахином Аббасовым, ставившим свою машину на тротуаре. Конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину и скрылся на машине.

В столице был введен план «Перехват», подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Позже мигранта задержали в Ростовской области. Судя по кадрам видео Следственного комитета, автомобиль, на котором скрылся Шахин Аббасов, — седан Lada Granta черного цвета с полностью тонированными стеклами.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель шесть раз протаранил авто с семьей из Краснодара.

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