Шахин Аббасов после нападения на байкера отправился ужинать

После нападения на байкера из-за конфликта на парковке, Шахин Аббасов отправился ужинать с друзьями и братьями в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что знакомый Аббасова рассказал, что вечером 17 апреля уже после нападения виделся с Шахином и его братьями в кафе. Они сделали заказ и во время разговора рассказали про случай у подъезда. По словам знакомого, братья гадали, что их может ждать дальше.

После беседы Шахин вместе с братьями и знакомым поехали в другое заведение. Постояв у входа 10–15 минут, Шахин сел в черную Lada и уехал.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry Шахином, ставившим свою машину на тротуаре. Конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину и скрылся на машине.

В столице был введен план «Перехват», подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Позже мигранта задержали в Ростовской области. Судя по кадрам видео Следственного комитета, автомобиль, на котором скрылся Шахин Аббасов, — седан Lada Granta черного цвета с полностью тонированными стеклами.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель шесть раз протаранил авто с семьей из Краснодара.