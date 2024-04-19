В России появятся автомобили еще одного китайского бренда

В России до конца первой половины 2024 года будет официально представлена китайская автомобильная компания Soueast. Об этом сообщает auto.mail.ru со ссылкой на собственные источники информации.

Собеседники подчеркнули, что сейчас для полноценного вывода нового бренда на российский рынок формируется управленческая и маркетинговая команда.

Автомобильная компания Soueast основана в 1995 году. Помимо выпуска своих машин, марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery.

Сейчас в России Soueast продается частными продавцами, а также официальными дилерами, которые поставили автомобиль в рамках «серого» импорта. Наиболее распространенная в продаже модель — кроссовер Soueast DX8S по цене от 2 млн рублей. О том, какие модели будут продаваться в России, не сообщается.

До этого стало известно, что в Японии начались продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 250. Цены начинаются от 5,2 млн иен (3,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Угловатыми формами кузова автомобиль напоминает новые Ford Bronco и Land Rover Defender. Внедорожник построен на архитектуре TNGA-F. Его длина составляет 4930 мм, а колесная база — 2850 мм. Он доступен в пяти- и семиместной модификациях.

Моторная гамма состоит из 2,8-литрового турбодизеля мощностью 204 л.с. и бензинового атмосферного двигателя объемом 2.7 л. с отдачей 163 л.с.

Ранее сообщалось, что Mazda представила флагманский кроссовер CX-80 с семиместным салоном.