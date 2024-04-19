Средняя зарплата у дальнобойщиков в России за год выросла на 86%

В России средняя зарплата водителя-дальнобойщика за год увеличилась на 86%. Об этом говорится в обзоре Hh.ru и ПЭК, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

«Самыми активными темпами росли зарплаты водителей категории «СЕ» (фура с тяжелым прицепом. – Прим. редакции): в январе – марте этого года им предлагали 137,7 тыс. рублей против 73,9 тыс. рублей годом ранее (+86%). Спрос на эту категорию сотрудников в I квартале вырос на 119%, при этом на одну вакансию приходилось менее четырех резюме», — говорится в исследовании.

По словам директора департамента персонала ПЭК Виктории Цой, дефицит водителей грузовиков в России обостряется — за 2023 год нехватка увеличилась с 21 до 25%. Также продолжается активный отток сотрудников с магистральных рейсов в сегмент внутригородской доставки.

Отмечается, что в результате стремления участников рынка привлечь все больше водителей грузовиков эта профессия стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в логистической отрасли.

Ранее стало известно, что россиянок хотят привлекать к работе дальнобойщицами.