Названы пять кроссоверов, которые можно купить за 500 тысяч рублей

При ограниченном бюджете в 500 тыс. рублей из кроссоверов на российском рынке можно купить Chevrolet Niva или Renault Duster. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова.

«Говоря о кроссоверах за полмиллиона рублей, следует понимать, что возраст этих автомобилей однозначно будет превышать 10 лет, а в отдельных случаях — 15-20 лет. Кроссоверы практичнее остальных классов автомобилей, поэтому всегда остаются популярными у автовладельцев», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, в список кроссоверов за 500 тыс. рублей входят Chevrolet Niva, у которой недорогое обслуживание и Renault Duster, пользующийся популярностью благодаря простому 1,6-литровому двигателю. Кроме того, за эту сумму можно купить надежные и комфортные Kia Sportage и Hyundai Santa Fe. Также можно рассмотреть Toyota RAV4, которая популярна из-за своего размера.

До этого автоэксперт Егор Васильев назвал четыре серьезных минуса автомобилей Infiniti на вторичном рынке. Одна из причин — это довольно традиционный и визуально неактуальный дизайн. Машины банально выглядят намного старше своего реального возраста.

По словам эксперта, потенциальных покупателей могут оттолкнуть и мощные и литражные моторы Infiniti. С ними машины попадают на повышенную ставку налогообложения. Кроме того, с коррозионной стойкостью кузова у бренда не все хорошо. Также они отстают в вопросе информационно-развлекательных возможностей.

Ранее автозавод «Москвич» прокомментировал информацию о возможном банкротстве.