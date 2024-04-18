Найдена еще одна машина сбежавшего азербайджанца, напавшего на москвича с ножом

В Москве нашли еще один автомобиль, на котором сбежал разыскиваемый азербайджанец, напавший с ножом на мотоциклиста за замечание о парковке. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«На ул. Верхние Поля обнаружено еще одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый. Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль в прокуратуре Москвы», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что мигрант пересаживается из черного BMW на серую вазовскую «легковушку» и скрывается в неизвестном направлении.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину.

По некоторым данным, в столице вводили план «Перехват».

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.