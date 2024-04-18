Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена еще одна машина сбежавшего азербайджанца, напавшего на москвича с ножом

На улице Верхние Поля нашли еще одно авто мигранта, напавшего с ножом на москвича

close
100%
Телеграм-канал Прокуратура Москвы

В Москве нашли еще один автомобиль, на котором сбежал разыскиваемый азербайджанец, напавший с ножом на мотоциклиста за замечание о парковке. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«На ул. Верхние Поля обнаружено еще одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый. Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль в прокуратуре Москвы», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что мигрант пересаживается из черного BMW на серую вазовскую «легковушку» и скрывается в неизвестном направлении.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину.

По некоторым данным, в столице вводили план «Перехват».

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами