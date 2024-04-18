Названа стоимость владения Lada Granta

За пять лет владельцы Lada Granta потратят на обслуживание 1,1 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, месяц владения Lada Granta составляет около 18,3 тыс. рублей. Таким образом, за год получается сумма 219,6 тыс. рублей, за пять лет — 1,1 млн рублей. Цена машины Lada Granta в исследуемой комплектации Club составляет 990 тыс. рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возродил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией. Отмечается, что в партии с «автоматом» будет насчитываться порядка 5 тыс. машин. Она будет выпускаться в течение года. Также в «АвтоВАЗе» рассказали, что часть Lada Granta с автоматической коробкой «пойдет социальным службам», а остальные отправят в розничную продажу. Прежде в машинах семейства использовалась только 5-ступенчатая «механика».

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, прежде версия Lada Granta с автоматической коробкой Jatco и 126-м двигателем была популярной и надежной. По оценке автоэксперта, ресурс агрегата составит 300 тыс. км. При этом он предупредил, что производство модификации остановится, когда компания использует все запасы коробок-автомат Jatco.

Ранее сообщалось, что Changan представит кроссовер Qiyuan E07 с откидным бортом, как у УАЗа.