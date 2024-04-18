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В Москве нашли автомобиль азербайджанца, который ударил москвича ножом и скрылся

Shot: в Москве обнаружили BMW азербайджанца, который напал с ножом на москвича

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Телеграм-канал «SHOT»

В Москве обнаружили черный BMW, на котором вместе с братом скрылся азербайджанец, напавший с ножом на мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предполагается, что мигранты специально бросили автомобиль и пересели на другой, пытаясь скрыться. Полиция продолжает их искать.

Также выяснилось, что брошенный BMW привезли из Закавказья в 2022 году. На нее выписаны 60 штрафов на сумму 77 тыс. рублей.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину.

В столице, по данным канала, ввели план «Перехват».

Ранее появились кадры попытки задержания азербайджанца, напавшего на москвича.

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