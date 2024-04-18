Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае представят новый кроссовер-трансформер Changan с откидным бортом

Changan представит кроссовер Qiyuan E07 с откидным бортом, как у УАЗа

close
100%
Changan

На открывающейся 25 апреля автомобильной выставке в Пекине будет представлен кроссовер Changan Qiyuan E07. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль представляет собой гибрид двух автомобилей. В обычном виде Qiyuan E07 имеет вид кроссовера. Но привычной двери багажника тут нет, вместо нее откидной борт, как у автомобилей УАЗ. Крышу можно сдвинуть вперед, тогда машина примет вид пикапа.

Длина Changan Qiyuan E07 составляет 5045 мм, а размер колесной базы — 3120 мм. Силовая установка электрическая. В базовой версии будет один электромотор мощностью 343 л.с. на задней оси. Мощность силовой установки полноприводной версии — 598 л.с. Запас хода пока не объявлен.

Продажи автомобиля в Китае начнутся в октябре 2024 года.

До этого стало известно, что казахстанские дилеры корейской марки Hyundai снизили цены на кроссоверы Bayon. Благодаря акции «Лови момент» Hyundai Bayon теперь можно купить за 8,89 млн тенге или около 1,9 млн рублей вместо 11 млн тенге или 2,3 млн рублей по текущему курсу.

Уже в базовой комплектации Hyundai Bayon оснащается передними подушками безопасности, круиз-контролем, системой стабилизации, датчиком света и кондиционером. В движение он приводится безальтернативным 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с., сопряженным с классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Ранее сообщалось, что кроссовер Aito M5 будет стоить в России 6,6 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами