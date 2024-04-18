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Песков заявил, что задержание главы МЧС Чечни в Дагестане — не вопрос Кремля

Песков переадресовал в силовые ведомства вопрос о задержании главы МЧС Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о предположительном задержании министра МЧС Чечни Цакаева в Дагестане заявил, что у Кремля нет информации об этой ситуации.

«Нет, это не наш вопрос, это вам нужно просто в упомянутое ведомство позвонить и там справляться», — сказал Песков во время брифинга с журналистами.

17 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что накануне сотрудники силовых структур попытались остановить на КПП в Дагестане тонированный внедорожник GMC, за рулем которого якобы находился глава МЧС Чечни Алихан Цакаев.

«14 апреля несколько сотрудников полиции выволокли Цакаева из черного внедорожника у ФКПП «Герзель» в Новолакском районе и положили лицом в асфальт. По словам источника, у Цакаева не было с собой документов», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала «Только факты», водитель GMC ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников ДПС, а затем чуть не сбил их. Также сообщалось, что водитель был пьян.

Согласно данным Baza, вскоре после задержания мужчину отпустили без медосвидетельствования. Как писали СМИ, вызволять его приехали несколько машин с чеченскими номерами и высокопоставленными силовиками.

Официальные представители обеих республик не комментировали данное происшествие. Не было реакции и со стороны федеральных структур.

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