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ОМОН задержал участников очередной «стреляющей свадьбы»

В Красноярске ОМОН задержал участников стреляющего свадебного кортежа

В Красноярске полиция поймала участников свадебного кортежа, которые стреляли из автомобиля во время движения. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была обнаружена запись, на которой зафиксировано, как во время движения по Николаевскому мосту из автомобиля Mercedes неизвестный мужчина выстрелил в воздух», — говорится в публикации.

Впоследствии нарушителей удалось найти. Они были задержаны полицией при силовой поддержке ОМОН.

Отмечается, что инцидент произошел в феврале текущего года. У одного из задержанных нашли пистолет, оружие отправили на экспертизу. Стрелявшим человеком на видео оказался мужчина 1990 года рождения. Против него возбудили административное дело по ч. 2 ст. 20.13 КоАП («Стрельба из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах»).

В феврале в Москве молодой человек устроил стрельбу на парковке, пока его друг танцевал лезгинку. Отмечалось, что охранники ресторана на Лесной улице вызвали полицию из-за шумной компании. В какой-то момент один из них достал пистолет и выстрелил около 10 раз в воздух, а остальные в это время продолжали танцевать.

Также в феврале в российском регионе устроили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги. Инцидент произошел в Нефтеюганске. По словам очевидцев, после встречи молодоженов приглашенные на торжество люди стали стрелять. При этом машины гостей перекрыли дорогу на территории жилого массива.

Ранее появились кадры попытки задержания азербайджанца, напавшего на москвича.

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