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В Кремле прокомментировали задержание главы МЧС Чечни за пьяное вождение

Песков переадресовал силовикам вопрос о задержании главы МЧС Чечни Цакаева

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание за пьяное вождение без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Вы знаете, это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться», — сказал Песков журналистам.

14 апреля главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Он ехал по встречной полосе на черном GMC, проигнорировал требование остановиться и попытался сбить сотрудников ДПС. По предварительным данным, министр мог быть пьян. После задержания на место прибыли бойцы спецназа «Ахмат», которые, по данным Readovka, «силой забрали» чиновника и увезли в неизвестном направлении.

Ранее бывшего кандидата в депутаты задержали за стрельбу в Санкт-Петербурге.

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