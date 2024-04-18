Названа сумма, которую потратят на строительство новых дорог в России

Кабмин РФ намерен вложить в развитие нацпроекта «Развитие транспортной инфраструктуры» более 10 трлн рублей. Об этом сообщает РБК.

«Общий объем финансирования <…> предварительно оценивается в 10,2 трлн руб. на период 2025–2030 годов», — уточнили в Минтрансе.

Большую часть выделенных средств собираются направить на строительство автомобильных и железных дорог. Параллельно правительство планирует развивать и сеть морских портов России.

До этого прокуратура Ростовской области подала иск в суд против госкомпании «Автодор» с требованием привести в нормативное состояние трассу М-4 «Дон», которой та управляет. В свою очередь в компании утверждают, что указанные в иске проблемы, связанные с качеством дорожного полотна, уже устранены. При этом госкомпания признает, что некоторые участки трассы действительно находятся в плачевном состоянии.

Ранее в России на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» повысили скоростной режим.