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В Китае дебютирует кроссовер с портом для квадрокоптера

На автошоу в Пекине представят кроссовер Bao 3 с портом для дрона на крыше

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BYD

На открывающемся 25 апреля автосалоне в Пекине компания Fang Cheng Bao представит кроссовер Super 3, который с началом производства переименуют в Bao 3. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что это среднеразмерный кроссовер длиной 4700 мм, который ориентирован на молодых покупателей. В Fang Cheng Bao заявили, что на крыше автомобиля имеется порт для посадки и подзарядки дронов.

В отличие от своей родственной модели Bao 5, которая представляет собой гибрид, Bao 3 будет полностью электрическим. У автомобиля есть скрытые дверные ручки и электронные зеркала заднего вида.

Ожидается, что цена составит около 200 тыс. юаней (2,6 млн рулей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Китае начались предварительные продажи кроссоверов бренда Chery — Exeed Exlantix ET. Автомобиль стоит от 239 тыс. юаней (3 млн рублей по курсу на момент публикации).

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы.

Ранее россиянам назвали три детали будущего кроссовера на базе Lada Vesta.

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