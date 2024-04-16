Стало известно, когда на «АвтоВАЗе» наладят выпуск нового автомобиля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет серийный выпуск электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске летом 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Электрический будет запущен в третьем квартале… Летом», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска серийного производства электрической версии Largus.

Весной 2023 года «АвтоВАЗ» показывал предсерийный вариант e-Largus. Автомобиль оснастили литийионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде он способен преодолеть до 400 км. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Вице-президент по инжинирингу «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев рассказывал, что автокомпания потенциально готова предложить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta и Niva.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет Lada Vesta и Granta для ремонта неработающих коробок передач.