В Госдуме раскрыли размер штрафов для самокатчиков, нарушивших ПДД

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе велосипедистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов документа, члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина.

«Среди основных предложенных нами мер ответственности предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании СИМ — в размере до 5 тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей и за перевозку детей — до 5 тыс. рублей, а также штраф за оставление водителем СИМ места ДТП — до 5 тыс. рублей», — заявил он.

Отмечается, что для велосипедистов не будут повышать штрафы за езду в нетрезвом виде (это предлагалось сделать в первой версии проекта). В связи с этим для них сохранятся прежние санкции. Пьяным велосипедистам продолжат выписывать штрафы в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. А вот за оставление места ДТП велосипедистов предлагается штрафовать на 4-5 тыс. рублей.

15 апреля правительство РФ с некоторыми замечаниями поддержало законопроект, который подразумевает введение ответственности для электросамокатчиков за нарушение ПДД. В первую очередь кабмин предлагает соотнести размеры штрафов со степенью «общественной вредности». Отмечается, что законопроект распространяется не только на пользователей электросамокатов, но и других СИМ. При этом некоторые предлагаемые меры будут касаться и велосипедистов. Кабмин также считает, что в проработке нуждаются вопросы по фиксации соответствующих правонарушений и их пресечения.

Также сообщалось, что Санкт-Петербурге с 1 мая пешие инспекторы и автомобили с установленными системами фото-видео фиксации начнут выявлять нарушения ПДД, совершенные электросамокатчиками и прочими пользователями СИМ.

Ранее сообщалось, что в РФ самокатчикам могут запретить ездить на определенных участках дороги.