С 1 мая в Петербурге начнут ловить нарушителей ПДД на электросамокатах

В Санкт-Петербурге с 1 мая пешие инспекторы и автомобили с установленными системами фото-видео фиксации начнут выявлять нарушения ПДД, совершенные электросамокатчиками и пользователями других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

«Проект предусматривает фиксацию не только нарушений парковки СИМ и движения на нем двух и более лиц. Планируется, что инспекторы будут фиксировать факты нарушения пользователями средств индивидуальной мобильности правил дорожного движения, а выявленные сведения о нарушениях — передаваться операторам кикшеринга для дальнейшей отработки», — заявил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Он добавил, что сейчас также прорабатывается вопрос обмена информацией с МВД РФ о нарушениях, связанных с использованием СИМ.

15 апреля правительство РФ с некоторыми замечаниями поддержало законопроект, который подразумевает введение ответственности для электросамокатчиков за нарушение ПДД. В первую очередь кабмин предлагает соотнести размеры штрафов со степенью «общественной вредности». Отмечается, что законопроект распространяется не только на пользователей электросамокатов, но и других СИМ. При этом некоторые предлагаемые меры будут касаться и велосипедистов. Кабмин также считает, что в проработке нуждаются вопросы по фиксации соответствующих правонарушений и их пресечения.

Также сообщалось, что в России электросамокатчикам могут запретить ездить рядом с пешеходами.

Ранее был назван способ сократить число ДТП с электросамокатами.