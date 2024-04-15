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Раскрыты подробности поджога машины боксера Кудряшова в Волгодонске

Автоэксперт Санников: поджигатель авто боксера Кудряшова действовал профессионально

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Shutterstock

Злоумышленник, который поджег автомобиль боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске, смог нанести максимальный урон машине при наличии минимальных для этого средств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Санникова, прокомментировавшего кадры с места преступления.

«Видно, что он разливает жидкость, переходя от задней части кузова к передней, к жабо, где находится вся проводка автомобиля», — заявил он.

Само преступление заняло лишь несколько секунд. По словам Санникова, поджигатель действовал профессионально. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.

14 апреля неизвестный мужчина поджег BMW X7 Дмитрия Кудряшова в Волгодонске Ростовской области. Было возбуждено уголовное дело.

До этого в пригороде Берлина неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий рэперу Capital Bra (настоящее имя — Владислав Баловацкий). По его данным, три человека в масках перелезли через ворота дома, где живет Баловацкий, и подожгли автомобиль Mercedes-AMG GLS 63. Рэпер проснулся, почувствовав запах дыма. Он разбудил жену и четверых детей, всей семьей они вышли на улицу. Людей, которые перелезли через ворота и подожгли машину, зафиксировали камеры наблюдения.

Ранее появилось видео, как пострадавшего от взрыва Toyota экс-офицера СБУ загружают в «скорую» в Москве.

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