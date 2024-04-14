Водитель Lada, въехавший в толпу дерущихся в Саратове, задержан полицией

Полиция задержала водителя, сбившего на Lada Priora человека в центре города. Информация о массовой драке проверяется. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Саратовской области.

«Благодаря незамедлительно принятым мерам на пересечении улиц Чапаева и пр. Столыпина сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был обнаружен автомобиль Лада Приора, на котором сбили пешехода, водитель и его пассажир доставлены в отдел полиции для разбирательства», — отмечается в сообщении полиции.

Задержанными оказались местные жители 2002 и 1999 годов рождения, уточнили в полиции. Пострадавший в ДТП госпитализирован. Также полицейские проверяют информацию о драке, предшествовавшей наезду. Сведений из больниц о пострадавших в драке и заявлений от участников и свидетелей конфликта не поступало, уточнили в областном управлении МВД.

Видеозаписи с массовой дракой в центре Саратова, в ходе которой в толпу участников потасовки въехал автомобиль, опубликовали Telegram-каналы Mash и Baza, а также региональные СМИ.

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