BYD представит новый внедорожник, похожий на Land Rover

Китайский автопроизводитель BYD представит 16 апреля новый внедорожник Leopard 8. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Информации о новинке пока немного. Известно, что ее длина кузова больше, чем у модели Leopard 5, а это значит, машина будет более пяти метров в длину. Автомобиль построен на платформе DMO (Dual Mode Off-Road). Визуально Leopard 8 будет похож на Land Rover Defender 110.

Машина получит систему полного привода с понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов, а также интеллектуальную гидравлическую систему Yunnian-P, позволяющую регулировать дорожный просвет автомобиля. Под капотом Leopard 8 скорее всего будет расположен двухлитровый бензиновый мотор.

До этого стало известно, что в Китае показали обновленный кроссовер Jetta VS5. От прежней версии обновленная модель отличается новыми бампером, фарами и решеткой радиатора. VS5 построен на платформе Volkswagen MQB, которая также лежит в основе Skoda Karoq. Длина автомобиля составляет 4418 мм, а колесная база — 2630 мм.

Ранее Haval распространил изображения обновленного внедорожника Raptor.