В Китае показали обновленный аналог кроссовера Skoda Karq

В Китае показали обновленный кроссовер Jetta VS5. Об этом сообщает autohome.com.cn.

От прежней версии обновленная модель отличается новыми бампером, фарами и решеткой радиатора. VS5 построен на платформе Volkswagen MQB, которая также лежит в основе Skoda Karoq. Длина автомобиля составляет 4418 мм, а колесная база — 2630 мм.

Автомобиль оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Привод исключительно на переднюю ось.

Всего для Jetta VS5 доступно семь комплектаций. Базовая версия с механической коробкой передач стоит 87,9 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что немецкое тюнинговое ателье Manhart сделало из купе BMW M2 спорткар с мощным двигателем. Машина получила новый блок управления двигателем и спортивную выхлопную систему. Все эти доработки позволили поднять мощность со штатных 255 л.с. до 715 л.с.

Также на автомобиль установили 21-дюймовые колесные диски Raffa Wheels RFS-02 Forged Series. В салоне появились ремни безопасности Manhart Schroth и фирменные коврики.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz планирует выпустить новый кроссовер с 1000-сильным мотором.