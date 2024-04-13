Автомобили белорусского бренда Belgee попали в список самых продаваемых в РФ

В марте 2024 года в России было продано 2732 новых автомобиля белорусского бренда Belgee, что позволило марке попасть в топ-10 российского рынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По общему количеству реализованных легковых машин белорусско-китайская марка заняла в начале весны девятое место, опередив в десятке лидеров Jetour. При этом выше Belgee расположились Lada, Haval, Geely, Chery, Changan, Exeed, Omoda и Lixiang», — говорится в сообщении.

Бренд Belgee пока представлен на российском рынке одной моделью – кроссовером X50, которая является локализованной версией Geely Coolray первого поколения. Выпуск этих машин в Белоруссии стартовал летом 2023 года, а в сентябре начались их продажи в России.

Belgee X50 отличается от оригинальной Geely Coolray только шильдиками. Компания «БелДжи», которая приобрела лицензию на выпуск китайского паркетника, сможет менять конструкцию, локализовывать компоненты и создавать новые версии кроссовера.

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