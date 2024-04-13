На «АвтоВАЗе» выпустили новую модификацию Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил несколько автомобилей Lada Vesta с более слабым бензиновым мотором 1,6 л с вариатором. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«С конвейера сошло несколько пробных автомобилей Vesta седаны и универсалы, с двигателем 1.6 л 106 л.с с вариатором. Они оборудованы системой esp, подогревом форсунок омывателя лобового стекла, подлокотником заднего сиденья, обогревом лобового стекла», — говорится в сообщении.

Сейчас вариатор на Lada Vesta предлагают только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

До этого автоэксперт Ракитин назвал установку китайского вариатора WLY CVT18 в Lada Vesta хорошим решением. По его словам, он надежный. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла.

Отмечается, что новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

Также выяснилось, что WLY CVT18 часто можно встретить на автомобилях Chery, поэтому с ним хорошо знакомы механики. В некоторых машинах китайской компании ломались подшипники конусов, однако в отношении Lada эксперты таких проблем не ждут из-за более легких условий работы.

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