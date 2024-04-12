Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве увеличили допустимый срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО

ЦБ увеличил срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Срок доставки деталей в Московский регион для ремонта по ОСАГО увеличится до 30 дней. Об этом сказано в изменениях, которые внес ЦБ, сообщается на сайте регулятора.

В документе уточняется, что нормы должны вступить в силу через десять дней после публикации положения.

Для других российских краев и областей сроки доставки запчастей для ремонта автомобилей по полисам ОСАГО не могут превышать 37 дней.

До этого стало известно, что во время самостоятельной смены зимних шин на летние нужно осмотреть кузов автомобиля, подвеску и сами колеса на предмет повреждений.

В частности, перед подъемом машины необходимо убедитесь в том, что порог и поддомкратники не подъедены коррозией. Тревожным звонком может послужить похрустывание, сопровождающее отрыв колеса от земли. В такой ситуации лучше прекратить подъем и поискать подходящую доску, которая поможет снизить давление пятки домкрата на гнилой кузов.

Ранее выяснилось, как избавить авто от скрипа тормозов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами