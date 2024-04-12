В Москве увеличили допустимый срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО

Срок доставки деталей в Московский регион для ремонта по ОСАГО увеличится до 30 дней. Об этом сказано в изменениях, которые внес ЦБ, сообщается на сайте регулятора.

В документе уточняется, что нормы должны вступить в силу через десять дней после публикации положения.

Для других российских краев и областей сроки доставки запчастей для ремонта автомобилей по полисам ОСАГО не могут превышать 37 дней.

До этого стало известно, что во время самостоятельной смены зимних шин на летние нужно осмотреть кузов автомобиля, подвеску и сами колеса на предмет повреждений.

В частности, перед подъемом машины необходимо убедитесь в том, что порог и поддомкратники не подъедены коррозией. Тревожным звонком может послужить похрустывание, сопровождающее отрыв колеса от земли. В такой ситуации лучше прекратить подъем и поискать подходящую доску, которая поможет снизить давление пятки домкрата на гнилой кузов.

Ранее выяснилось, как избавить авто от скрипа тормозов.