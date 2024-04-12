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Врач назвала два продукта, которые спасут от укачивания в машине

Врач Саволюк: морковь и яблоки помогут от укачивания в машине

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Shutterstock/FOTODOM

Водители и пассажиры, которых укачивает во время поездки на автомобиле, могут справиться с приступами тошноты, если съедят что-то кислое или горько-соленое на вкус. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Так называемое укачивание, которое может проявляться в виде тошноты, дурноты или отрыжки, вызвано тем, что наш блуждающий нерв (вагус) начинает гиперактивно работать. Этот нерв проходит через пищевод, желудок и верхнюю часть кишечника, поэтому, чтобы убрать неприятные ощущения в ЖКТ, нужно гармонизировать его работу. Проще всего что-то пожевать, но я бы не рекомендовала для этого конфеты или жвачки, которые содержат простые углеводы. От них тошнота потом может только усилиться», — рассказала специалист.

По словам Саволюк, лучше всего с собой в дорогу брать насыщенные витаминами морковь или яблоко. Глотательный рефлекс во время потребления пищи запустит по пищеводу правильную перистальтику, которая распространится на желудок и кишечник: то есть мышечные сокращения полых органов ЖКТ будут идти в правильном направлении сверху вниз. Врач также порекомендовала во время поездки пить воду маленькими глотками.

«Лучше всего снимает тошноту не сладкий вкус, а немного кислый или горько-соленый. Чтобы не усложнять себе жизнь, то советую заранее подготовить себе, например, нарезанную морковь и взять ее с собой в поездку. Это совсем не навредит человеку, а, наоборот, даже улучшит самочувствие», — подытожила врач.

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