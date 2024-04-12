Ликинский автозавод выпустит новый городской автобус

Ликинский автобусный завод выпустит городской автобус нового поколения Citymax 12. Об этом сообщает quto.ru.

Citymax 12 создан как унифицированная платформа, которая одинаково подходит для силовых установок трех разных типов — дизельной, электрической и метановой. Число 12 указывает на габаритную длину машины. Автобус будет вмещать больше пассажиров, чем нынешний ЛиАЗ-529256. Этого удалось добиться за счет снижения массы машины.

Cейчас Citymax 12 проходит сертификационные испытания на полигоне НАМИ. Кроме того, скоро автобус совершит длительное турне через Сургут, Тобольск, Минеральные Воды, Астрахань и Волгоград, чтобы инженеры испытали климатику, двигатель и другие системы.

Автобус получит дизельный двигатель ЯМЗ-537. В газовой версии этот мотор при объеме 7,7 литра может выдавать до 300 л.с.

До этого стало известно, что продажи новых автобусов в России в марте 2024 года выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2023-го. За месяц в нашей стране реализовано более 2,1 тыс. новых автобусов. На продукцию отечественной марки ПАЗ пришлось 55% из них — за месяц реализовано почти 1,2 тыс. таких машин.

В пятерке наиболее популярных в России автобусов — только отечественные модели. Это ПАЗ 3204, 3205 и 4234, а также НефАЗ 5299 и ЛиАЗ 5292.

Ранее сообщалось, что в России вдвое подорожали китайские кроссоверы с пробегом.