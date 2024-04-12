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Ликинский автозавод выпустит новый городской автобус

ЛиАЗ выпустит новый легкий автобус Citymax 12

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«Газета.Ru»

Ликинский автобусный завод выпустит городской автобус нового поколения Citymax 12. Об этом сообщает quto.ru.

Citymax 12 создан как унифицированная платформа, которая одинаково подходит для силовых установок трех разных типов — дизельной, электрической и метановой. Число 12 указывает на габаритную длину машины. Автобус будет вмещать больше пассажиров, чем нынешний ЛиАЗ-529256. Этого удалось добиться за счет снижения массы машины.

Cейчас Citymax 12 проходит сертификационные испытания на полигоне НАМИ. Кроме того, скоро автобус совершит длительное турне через Сургут, Тобольск, Минеральные Воды, Астрахань и Волгоград, чтобы инженеры испытали климатику, двигатель и другие системы.

Автобус получит дизельный двигатель ЯМЗ-537. В газовой версии этот мотор при объеме 7,7 литра может выдавать до 300 л.с.

До этого стало известно, что продажи новых автобусов в России в марте 2024 года выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2023-го. За месяц в нашей стране реализовано более 2,1 тыс. новых автобусов. На продукцию отечественной марки ПАЗ пришлось 55% из них — за месяц реализовано почти 1,2 тыс. таких машин.

В пятерке наиболее популярных в России автобусов — только отечественные модели. Это ПАЗ 3204, 3205 и 4234, а также НефАЗ 5299 и ЛиАЗ 5292.

Ранее сообщалось, что в России вдвое подорожали китайские кроссоверы с пробегом.

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