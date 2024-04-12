Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились первые кадры после взрыва Toyota экс-офицера СБУ в Москве

В сети появились кадры первых минут после взрыва Toyota на севере Москвы

В сети появились кадры, сделанные в первые минуты после взрыва Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит экс-офицеру СБУ Василию Прозорову, на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Василий в шоковом состоянии сидит на заднем бампере своего авто. Позже врачи диагностируют у него рваную рану ноги», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи. При этом соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало. Впоследствии появилась версия, что инцидент мог произойти из-за подрыва подземной газовой трубы.

Ранее в сети опубликовали кадры, на которых пострадавшего от взрыва водителя Toyota загружают в «скорую» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами