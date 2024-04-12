Появились первые кадры после взрыва Toyota экс-офицера СБУ в Москве

В сети появились кадры, сделанные в первые минуты после взрыва Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит экс-офицеру СБУ Василию Прозорову, на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Василий в шоковом состоянии сидит на заднем бампере своего авто. Позже врачи диагностируют у него рваную рану ноги», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи. При этом соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало. Впоследствии появилась версия, что инцидент мог произойти из-за подрыва подземной газовой трубы.

Ранее в сети опубликовали кадры, на которых пострадавшего от взрыва водителя Toyota загружают в «скорую» в Москве.