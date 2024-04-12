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Появилась новая версия, почему в Москве взорвался автомобиль Toyota

112: взрыв Land Cruiser на севере Москвы произошел из-за подрыва газовой трубы

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Телеграм-канал «SHOT»

Причиной взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы в Западном Дегунино мог быть подрыв подземной газовой трубы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Эта версия рассматривается параллельно с версией покушения на владельца внедорожника. Один из экспертов предположил, что газ мог скопиться под днищем и в полостях автомобиля, а при запуске зажигания воспламениться», — говорится в публикации.

При этом версия, что автомобиль взорвался из-за подложенного самодельного взрывного устройства, пока считается основной, потому что эпицентр находился близко к водительскому сиденью.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало.

Ранее в центре Курска у автомобиля взорвался газовый баллон.

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